Продажу строящегося жилья предложили запретить в Гильдии риелторов | 360°

Общество 08 сентября 2022, 16:44 Поделиться Telegram

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Viber Продажу строящегося жилья предложили запретить в Гильдии риелторов

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«Убежден, что путей решения этой проблемы гораздо больше. Создание ТСЖ не предназначено для этих целей, ведь недаром оно и называется товариществом собственников жилья. Вряд ли разумно людям, пока что не являющимся собственниками, самим проводить приемку. К тому же, нельзя забывать о таком явлении, как потребительный экстремизм. Сегодня существует ряд других инструментов, связанных с приемкой жилья, — это и строительная экспертиза, и государственная экспертиза. Хотя участие представителей покупателей в процессе госприемки было бы интересным решением», — сказал Апрелев.

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По его словам, компании-застройщики экономят на всем и стараются значительный удешевлять значительный объем работ. Запрет на продажу строящегося жилья стал бы глобальным решением проблемы.

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Ранее общественные деятели обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой отрегулировать порядок создания товариществ собственников жилья (ТСЖ). Дольщики заявили о желании лично проводить приемку домов для сдачи в эксплуатацию.

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