Продажу строящегося жилья предложили запретить в Гильдии риелторов | 360°

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Продажу строящегося жилья предложили запретить в Гильдии риелторов

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Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев предложил разрешить покупать исключительно готовое жилье, поскольку предусмотреть все нюансы качества новостроек на стадии строительства невозможно. Об этом написало ИА НСН

«Убежден, что путей решения этой проблемы гораздо больше. Создание ТСЖ не предназначено для этих целей, ведь недаром оно и называется товариществом собственников жилья. Вряд ли разумно людям, пока что не являющимся собственниками, самим проводить приемку. К тому же, нельзя забывать о таком явлении, как потребительный экстремизм. Сегодня существует ряд других инструментов, связанных с приемкой жилья, — это и строительная экспертиза, и государственная экспертиза. Хотя участие представителей покупателей в процессе госприемки было бы интересным решением», — сказал Апрелев.

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По его словам, компании-застройщики экономят на всем и стараются значительный удешевлять значительный объем работ. Запрет на продажу строящегося жилья стал бы глобальным решением проблемы.  

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Ранее общественные деятели обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой отрегулировать порядок создания товариществ собственников жилья (ТСЖ). Дольщики заявили о желании лично проводить приемку домов для сдачи в эксплуатацию.

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