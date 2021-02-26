Продажу спиртного в дни массовых мероприятий предложили запретить в Забайкалье

В Забайкальском крае в краевое заксобрание внесли законопроект о полном запрете продажи алкоголя в дни проведения массовых мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания.

«РСТ Забайкалья вышла с инициативой законодательно запретить продажу алкоголя в дни массовых мероприятий. Проектом закона предлагается установить полный запрет розничной продажи алкогольной продукции на территории Забайкальского края», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что запрет предлагается вводить в дни массовых мероприятий, устанавливаемые органами местного самоуправления.

В регионе уже действует похожий запрет — он начинается за два часа до мероприятия, а заканчивается через час после его окончания.

По мнению региональной службы по тарифам и ценообразованию (РСТ), действующая норма недостаточно ограничивает доступность спиртного, так как после окончания времени запрета продажа алкоголя увеличивается в разы. Дата рассмотрения документа пока неизвестна.

Исследователи из Ливерпульского университета ранее изучили связь между родом занятий и потреблением алкоголя. Оказалось, что среди мужчин больше всего любят выпить строители и рабочие, а у женщин — руководители среднего и высшего звена.