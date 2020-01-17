    17 января 2020, 14:41

    Продажу снюса предложили запретить в Госдуме

    Ольга Ситникова

    Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль отреагировал на первый зафиксированный случай смерти от употребления снюса. Об этом сообщил сайт RT.

    Огуль подчеркнул, что в настоящее время в России остро стоит проблема с некурительными никотиносодержащими смесями.

    «На экспертном совете в прошлом году я предлагал приостановить продажу жевательных табакосодержащих и никотиносодержащих смесей и дать поручение Роспотребнадзору и МВД прекратить их продажу», — заявил депутат.

    По словам политика, сейчас комитет занимается решением этого вопроса.

    «Также внесен законопроект о запрете продажи несовершеннолетним подобных смесей», — пояснил Огуль.

    Ранее в Минздраве рассказали, что в России зафиксировали первую смерть от снюса.