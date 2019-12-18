Продажу снюса и вейпа ограничат в Краснодарском крае

Теперь в регионе запрещена розничная продажа несовершеннолетним любой продукции с никотином и электронных систем доставки этого вещества в организм. За нарушение грозит административное наказание. Физлицам — штраф в пять тысяч рублей, для должностных — от 35 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических — от 100 до 150 тысяч рублей.

Парламентарии предложили заместителю председателя правительства России Дмитрию Козаку добавить уточнения в проект федерального закона «О государственном регулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака».

Депутаты убеждены, что Россия нуждается в отдельном законе о никотиносодержащей продукции и устройств для употребления никотина. По мнению политиков, их оборот необходимо ограничить везде.

Ранее Минпромторг предложил ограничить доступ несовершеннолетних к продукции, которая содержит никотин.