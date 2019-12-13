Продажу снюса детям хотят запретить в Башкирии. Ранее там отравился шольник

Школьник из Стерлитамака попал в больницу после отравления никотиновой смесью (снюсом). После этого инцидента прокуратура Башкирии начала готовить проект поправок, чтобы на законодательном уровне запретить продажу подобных изделий несовершеннолетним.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, изменения затронут закон «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи бестабачных курительных изделий и устройств, имитирующих курение табака». В частности будет запрещено продавать сосательные и жевательные смеси с никотином тем, кому еще нет 18 лет.

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Такое решение было принято после инцидента в школе № 2, где отравился 11-летний школьник. По информации прокуратуры, мальчик мог употребить бестабачную никотиновую смесь перед началом уроков. Учащемуся стало плохо и его доставили в больницу с отравлением.

Сейчас прокуратура занимается проверкой произошедшего. Также доследственную проверку по признакам халатности организовало СУ СКР по республике. Все причины и обстоятельства отравления школьника выясняются.

Ранее законопроект о запрете продажи никотиновых сосательных или жевательных смесей уже внесли на рассмотрение в Госдуму.