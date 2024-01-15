15 января 2024, 09:30
Продажу скрывающих номера машин устройств ограничили в России
Суд Москвы запретил продавать в интернете скрывающие номера машин устройства
Позволяющие скрывать номера автомобилей от камер видеонаблюдения специальные устройства запретили продавать в России через интернет-сайты. Решение вынес Дорогомиловский суд Москвы, сообщил ТАСС.
Согласно материалам суда, информацию о продаже подобных гаджетов на ресурсе Aliexpress признали запрещенной к распространению в России. Ранее на торговой площадке появились предложения о продаже устройств, которые позволяли регистрационным знакам автомобиля оставаться невидимыми для дорожных видеокамер автоматической фиксации.
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Кроме того, прокуратура Западного административного округа Москвы подала в суд иск с требованием заблокировать объявления о скрывающих номера устройствах на сайте компании Tacticalbunker. Она продает товары для выживания, безопасности и спорта. Судья удовлетворил это требование, страницу с товаром заблокировали.
Ранее российским водителям рассказали о новых правилах ПДД, которые вступили в силу с декабря.
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