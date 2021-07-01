Продажу сигарет ниже 108 рублей за пачку запретили в России

В России запретили продавать сигареты стоимостью ниже 108 рублей за пачку. Поправки в антитабачный закон были приняты еще в апреле, но до 1 июля было разрешено реализовать продукцию ниже единой цены, которая была произведена до появления новых правил.

Сигареты от 108 рублей будут продавать до конца года. Об этом напомнило РИА «Новости».

Поправки в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма были приняты в конце прошлого года. С 1 апреля они вступили в законную силу, окончательный запрет произошел с 1 июля. Продавцам дали три месяца на реализацию продукции, ввезенной или изготовленной в России до апреля.

До вступления закона в силу было запрещено было распространять сигарет по цене выше максимальной розничной (которая устанавливается производителем) и ниже минимальной розничной (составляла 75% от максимальной). Однако данная система не устраивала экспертов и участников рынка, потому что давала возможность применять систему скидок на сигареты, которые законом запрещены.

В новом законе установлена единая минимальная цена, ниже которой никто не имеет право продавать сигареты в розницу.