Продажу российского вина в России предложили продлить до полуночи

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с идеей продлить продажу российского вина с 23:00 до 00:00. Соответствующее предложение организация направила в Минфин, Госдуму и Совет Федерации.

В АКОРТ считают, что такая мера может поспособствовать увеличению популярности отечественного алкоголя и снижению употребления суррогата. Об этом сообщила газета «Известия». По данным издания, эту норму ассоциация предложила включить в проект закона о виноградарстве и виноделии. Госдума должна будет его рассмотреть во втором чтении в середине декабря.

Правительство при этом подтвердило, что заинтересованные федеральные органы исполнительной власти сейчас готовят поправки к законопроекту, а с предложением АКОРТ знакомятся в Совете Федерации. В Минфине ответили, что эта инициатива пока в ведомство не поступила. Пресс-служба Минздрава и Госдума не прокомментировали ситуацию изданию.

Федеральное законодательство в настоящее время разрешает продавать алкоголь в России с 08:00 до 23:00. При этом регионы имеют право ужесточить эту норму.