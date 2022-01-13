Продажу рецептурных лекарств через интернет поддержали в правительстве

Инициативу об онлайн-торговле рецептурными препаратами, которую выдвинула «Единая Россия», поддержало правительство РФ. Об этом сообщили в пресс-службе партии со ссылкой на заместителя руководителя фракции ЕР в Госдуме Андрея Исаева. Сообщение приводит РИА «Новости».

«Инициативу партии об онлайн-торговле рецептурными лекарствами поддержало правительство», — рассказали в пресс-службе.

По мысли авторов, нововведение призвано обеспечить граждан лекарствами и усилить конкуренцию на рынке. Последнее должно положительным образом сказаться на снижении цен.

Как отметил Андрей Исаев, фракция «Единая Россия» готова «активно работать с кабмином», чтоб рецептурные лекарства стало можно покупать через интернет уже в 2022 году. Депутат полагает, что нынешняя ситуация, когда безрецептурные препараты можно купить онлайн, а за рецептурными следует идти в аптеку, приводит к «перекосу в лечении».

«В таких случаях человек начинает лечиться безрецептурными препаратами, которые лечат симптомы, а не причину заболевания», — заявил Исаев.

Закон об онлайн-продаже лекарств приняли в апреле 2020 года. Он содержит поправку о возможности приобретения в том числе рецептурных препаратов через интернет, но только в случае ЧС и эпидемий. С 1 сентября 2021 года торговать лекарственными препаратами получили право несетевые аптеки и маркетплейсы.

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