Общество 27 декабря 2023, 04:49 Продажу просроченных и нелегальных лекарств сделают технически невозможной Григоренко поручил ввести механизм блокировки продаж просроченных лекарств Freepik

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Минздраву, Минпромторгу и Минэкономразвития поручили разработать проект постановления о запрете реализации нелегальных и просроченных лекарственных препаратов через механическую блокировку на основании информации в системе маркировки. Поручение правительству дал вице-премьер Дмитрий Григоренко, сообщило издание РБК.

Этот нормативный акт призван защитить потребителей, его должны представить до 12 февраля 2024 года.

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Заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов пояснил РБК, что речь идет о механизме блокировки продажи просроченного или нелегального лекарства.

В Минздраве подчеркнули, что реализация фальсифицированных, контрафактных и недоброкачественных лекарств запрещена действующим законодательством. В Минпромторге отметили, что уже начали работу в этом направлении.

С сентября 2024 года в России запустят обязательную маркировку консервов, ветеринарных препаратов, растительных масел и кормов для животных. Минсельхоз поддержал запуск маркировки.