Общество 13 февраля 2024, 15:33 Продажу отдельных партий популярной минеральной воды приостановили в России Роспотребнадзор приостановил продажу отдельных партий минералки «Джермук» РИА «Новости»

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Продажу отдельных партий минеральной воды «Джермук» приостановили в России. Соответствующее предписание сделал Роспотребнадзор, сообщил РБК.

Специалисты ведомства заинтересовались продукцией после того, как житель Владикавказа получил ожог пищевода от глотка воды. Проверка показала, что в бутылке был уксус.

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Представитель Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов отметил, что в России сейчас продается порядка 2,5 миллиона бутылок «Джермука» из этой партии. Местонахождение всего товара уже установили и изъяли из продажи.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло также призывал предпринимателей приостановить продажу «Джермука» до выяснения обстоятельства ЧП.

В декабре прошлого года школьница в Москве специально выпила уксус, чтобы пропустить уроки. Девушку отвезли в больницу, а родителей оштрафовали за неисполнение своих обязанностей.