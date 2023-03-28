Общество 28 марта 2023, 02:33 Продажу квартиры с детскими долями решили упростить в России Депутат ГД Буцкая назвала условие для упрощения продажи квартир с детской долей Unsplash

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Долю детей в жилье, купленном на средства материнского капитала, могут разрешить менять на долю в квартире близкого родственника. Законопроект уже получил положительный отзыв правительства, сообщила «Парламентской газете» депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

Сейчас при продаже или обмене квартиры, часть которой принадлежит ребенку, необходимо получить разрешение органа опеки и попечительства. При этом он может отказать, если в результате сделки имущество несовершеннолетнего станет меньше.

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Благодаря новым поправкам в Гражданский кодекс, родители, опекуны или попечители смогут заключать договор мены и с ребенком. Это будет возможно с разрешения органа опеки и попечительства, если не приведет к уменьшению имущества ребенка.

«Например, если семья захотела продать квартиру, купленную на маткапитал, но опека отказала, она сможет поменять долю ребенка на долю в квартире бабушки или сестры. И после этого уже спокойно продать квартиру, где все собственники совершеннолетние», — объяснила Буцкая.

По словам парламентария Светланы Разворотневой, возможно, ко второму чтению законопроект доработают и правительство получит полномочия утверждать критерии улучшения условий.