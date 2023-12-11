Общество 11 декабря 2023, 14:24 Продажу яиц ограничили в Белгородской области Продажу яиц на ярмарках Белгородской области ограничили до 20 штук в одни руки

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В Белгородской области ограничили продажу яиц на ярмарках. Теперь горожане смогут купить не более 20 штук в одни руки. Об этом сообщила замгубернатора региона Юлия Щедрина в своем Telegram-канале.

Продавцам на ярмарках удалось серьезно снизить цены на товары благодаря отсутствию огромных логических цепочек и другим факторам. В том числе там стали продавать дешевые куриные яйца, которые белгородцы начали скупать сотнями.

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«В связи с этим для того, чтобы яйца достались абсолютно всем желающим, было принято решение продавать по два десятка в одни руки», — указала Щедрина.

Но наиболее предприимчивые стали приходить на ярмарки семьям. Из-за этого там начали образовываться очереди. Щедрина призвала людей не беспокоиться и не создавать искусственный ажиотаж. По ее словам, регион обеспечен яйцами примерно на 200%. Яиц хватит всем, резюмировала Щедрина.

Согласно данным Росстата, в стране цены на этот продукт побили рекорды. В ноябре куриные яйца подорожали на 15,1%. Тогда как стоимость других продуктов выросла только на 1,7%.