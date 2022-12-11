Общество 11 декабря 2022, 10:52 Продажу и запуск фейерверков в Курской области запретят до конца января Губернатор Старовойт: в Курской области с 12 декабря запретят запускать фейерверки РИА «Новости»

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В Курской области с 12 декабря запретят продажу и запуск фейерверков. Ограничение будет действовать до конца января, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Решение он объяснил необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие населения. Старовойт напомнил, что в Курской области действует «желтый» уровень террористической опасности.

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«Все наши силы направлены на то, чтобы не допустить совершения террористических актов на территории области», — подчеркнул губернатор.

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Глава региона выразил уверенность, что жители с пониманием отнесутся к принятой мере и ответственно подойдут к вопросам общей безопасности. Курские власти в свою очередь во взаимодействии с федеральными структурами будут держать вопрос на контроле.

«Примем все необходимые меры для реализации установленного запрета», — заключил Старовойт.

После атаки украинского дрона нефтенакопителя у аэродрома в Курской области начался пожар, его тушили при помощи трех пожарных поездов. На борьбу с огнем ушло больше суток.