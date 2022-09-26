Продажу этилового спирта хотят ограничить в России | 360°

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Продажу этилового спирта хотят ограничить в России

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Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин в беседе с «Парламентской газетой» рассказал, что депутаты готовят законопроект об усилении контроля за оборотом этилового спирта.

Оптовые закупки хотят ограничить исследовательским институтам, аптекам, ветеринарным станциям и другим организациям, которые используют этиловый спирт для изготовления лекарств.

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«Мы постоянно занимаемся регулированием алкогольного рынка, потому что недобросовестные компании находят все новые лазейки, серые зоны. А это риск для здоровья людей и огромные потери акцизов, доходов в бюджеты. Сейчас встала такая проблема: часть медицинского спирта, который производится для изготовления лекарств, утекает в неизвестном направлении. Мы видим, что иногда для медицинских целей покупается явно больше, чем нужно, а потом перепродается», — сообщил Топилин.

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Депутат отметил, что законопроект разрабатывается совместно с Минздравом, Минфином и Росалкоголем. Он может быть разработан и принят уже в осеннюю сессию.

Законы

Алкоголь

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