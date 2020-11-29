Продажу диких животных предложили запретить, чтобы избежать новых пандемий

Чтобы снизить риск возникновения новых пандемий, необходимо запретить торговлю дикими животными и заняться восстановлением мест их обитания. Это обезопасит людей от инфекций, которые разносят звери.

«Следующие пандемии зоонозного происхождения будут продолжаться, если мы не сократим контакты между дикими животными и человеком. В частности, идет дискуссия о запрете или о моратории на торговлю дикими животными и их дериватами», — рассказала РИА «Новости» биолог Мария Воронцова.

Она подчеркнула, что Китай и Вьетнам уже запретили торговать дикими представителями фауны. Российское отделение Greenpeace опубликовало петицию по этому вопросу, которую подписали более 50 тысяч человек. Ее направили в администрацию российского президента. Необходимость этого запрета обсудили на саммите G20.

Воронцова напомнила, что особую инфекционную опасность для человека представляют приматы.

«Мы всегда знали, что когда идет торговля обезьянами, человекообразными или обычными, то есть риск передачи болезней. Они очень близки нам, и у нас куча общих болезней. ВИЧ, например, перепрыгнул от зеленых мартышек к человеку в начале ХХ века», — заявила биолог и добавила, что в организме каждого млекопитающего живет несколько десятков вирусов.

В самом начале пандемии во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что коронавирус передался от летучих мышей человеку с помощью промежуточного звена, которое не нашли до сих пор. Ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов объяснил, что для безопасности к летучим мышам лучше не лезть и не стараться брать их в руки. Эти животные никогда первыми не укусят человека.