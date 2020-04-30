Продажу алкоголя запретили в Пермском крае на майские праздники
Власти Пермского края запретили продажу алкоголя на майские праздники. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
1 мая купить алкоголь не получится у жителей Пермского края. Также запретят распространяется и на 9-е число.
«9 мая, в День Победы, на территории Пермского края, в том числе города Перми, будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции», — заявили в администрации региона.
Нарушители получат штрафы от 30 до 40 тысяч рублей.