    30 апреля 2020, 10:34

    Продажу алкоголя запретили в Пермском крае на майские праздники

    Анастасия Кременчугская

    Власти Пермского края запретили продажу алкоголя на майские праздники. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

    1 мая купить алкоголь не получится у жителей Пермского края. Также запретят распространяется и на 9-е число.

    «9 мая, в День Победы, на территории Пермского края, в том числе города Перми, будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции», — заявили в администрации региона.

    Нарушители получат штрафы от 30 до 40 тысяч рублей.