Продажу алкоголя запретили в Пермском крае на майские праздники

1 мая купить алкоголь не получится у жителей Пермского края. Также запретят распространяется и на 9-е число.

«9 мая, в День Победы, на территории Пермского края, в том числе города Перми, будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции», — заявили в администрации региона.

Нарушители получат штрафы от 30 до 40 тысяч рублей.