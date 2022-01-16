Продажу алкоголя в выходные предложили запретить в России

В России предложили ограничить продажу алкоголя в выходные. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев, сообщило Ura.ru.

Для борьбы с пьянством Хамзаев предложил перенять опыт европейских стран, ограничив продажу алкоголя в выходные так, чтобы наливали только в барах, а в магазинах было нельзя.

«Чтобы защитить здоровье наших граждан, необходимо применять максимально успешную международную практику», — сказал депутат Госдумы.

В России слишком много пьют, и это наносит удар по всем социальным направлениям, указал он.

Народный избранник также предложил увеличить возраст продажи алкоголя до 21 года. По его словам, это принципиальная задача не только с точки зрения выживания нации, но и обороноспособности. Но полностью запрещать тоже нельзя. По мнению депутата, от этого только вырастут продажи суррогатного алкоголя.

Врач-пульмонолог Александр Пальман ранее предложил запретить в России вейпы. В беседе с «360» специалист отметил, что вейпы лучше запретить сейчас, пока они не стали элементом культуры, как сигареты.