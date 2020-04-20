Продажу алкоголя ограничили в Свердловской области

В Свердловской области ограничили продажу алкоголя во время пандемии. Теперь жители смогут покупать его только девять часов в сутки.

Продажу алкоголя в Свердловской области ограничили раньше, чем в других регионах Уральского федерального округа. Теперь местные жители смогут покупать спиртные напитки только с 10:00 до 19:00. Об этом сообщил местный оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

До введения ограничений из-за ситуации с COVID-19 в стране, в Свердловской области спиртные напитки можно было приобрести с 8:00 до 23:00 по местному времени. Решение об ограничении времени их продажи принял губернатор региона Евгений Куйвашев.

«Теперь можно торговать спиртным только с 10:00 до 19:00. За исполнением меры будет установлен тщательный контроль», — процитировал ТАСС сообщение оперштаба.

По последней информации, в Свердловской области подтверждены 149 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции. За все время в регионе поправились 55 человек, еще один — скончался. По данным на 20 апреля, врачи оценивают состояние девяти пациентов как тяжелое. Еще 28 человек — в состоянии средней тяжести, все остальные — в удовлетворительном.

В России за все время распространения коронавируса зафиксировали 47 121 случаев заражения коронавирусом.