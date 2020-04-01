Продажу алкоголя ограничили в Карелии из-за коронавируса

Российские регионы один за одним вводят режим всеобщей самоизоляции на фоне распространения коронавируса. Следующим регионом в этом списке стала Карелия. Режим самоизоляции вводится в регионе с 1 апреля. С этого же дня ограничивается и продажа алкоголя.

Соответствующее распоряжение было подписано главой республики Артуром Парфенчиковым и опубликовано 31 марта.

«Для розничной продажи алкогольной продукции установлено время с 10:00 до 14:00 часов», — сказано в сообщении на официальном портале республики.

После введения режима самоизоляции в Карелии жителям можно будет выходить на улицу в исключительных случаях: если нужна экстренная медицинская помощь, на работу, при необходимости ухода за инвалидами и пожилыми, в магазин или аптеку, вынести мусор, а также для выгула домашних животных в пределах 100 метров от дома.

Режим самоизоляции ввели уже во многих субъектах страны вслед за Москвой и Подмосковьем. В Якутии ограничительные меры действуют для конкретных населенных пунктов, в Амурской области — для людей старше 65 лет и групп риска, в Чечне и Краснодарском крае объявлен карантин. В Республике Татарстан людям теперь можно выходить из дома только по специальным SMS-пропускам, которые действуют всего час.