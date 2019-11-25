Продажу алкоголя могут запретить на новогодние праздники в Башкирии
В Госдуме поддержали намерение башкирских властей ограничить продажу алкоголя на новогодние праздники, сообщила «Газета.ru».
Первый заместитель председателя Комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов заметил, что российские субъекты по закону могут сами регулировать время продажи алкоголя. Так же он заявил, что это интересный опыт и любые методы борьбы с алкоголем имеют право на существование. Депутат высказался за подобные ограничения и в Москве. В пример он привел праздник в Якутии Ыысах, когда продажа алкоголя полностью запрещена.
Ранее стало известно, что власти Башкортостана хотят запретить продажу алкоголя 3 января и ограничить ее 4 и 5.