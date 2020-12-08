Продажи зимней одежды в России снизились из-за пандемии коронавируса

Россияне стали покупать меньше зимней одежды на фоне пандемии коронавируса. Многие работают удаленно, поэтому нужда лишний раз выходить из дома отпала. Об этом говорится говорится в исследовании оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

«Средний чек покупки составил 5440 рублей, что на 4% выше, чем в прошлом году. А объем продаж в натуральном выражении, то есть, по числу покупок снизился на 12%, в денежном выражении — на 8%», — приводит агентство «Прайм» аналитические данные.

Самым популярным товаром оказались куртки, зимняя обувь и пальто. Онлайн-продажи теплой одежды выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Ранее специалисты «Платформы ОДФ» подсчитали, что продажи искусственных елок в России упали на 35% по сравнению с прошлым годом. Объем продаж мишуры снизился на 28%, а елочные игрушки в конце этого года покупают реже на 10%. Аналитики связали падение продаж новогодних товаров с общим напряжением из-за пандемии коронавируса. В сложившейся ситуации люди совершают меньше импульсных покупок.