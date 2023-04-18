Общество 18 апреля 2023, 11:50 Продажи вторичного жилья в Москве снизились на 19% в первом квартале Росреестр: продачи вторичного жилья в Москве упали на 19% Unsplash

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Число сделок с жильем на вторичном рынке Москвы в первом квартале 2023 года уменьшилось на 19% по сравнению с тем же прошлогодним периодом. Об этом написал РБК со ссылкой на данные Росреестра.

За январь-март этого года в столице заключили 33,1 тысячи таких сделок. Однако мартовский объем регистрации договоров купли-продажи оказался выше, чем декабрьский (14 тысяч).

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В марте московский Росреестр зафиксировал 14,8 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья — в первый весенний месяц 2022 года это показатель был на 19% выше. При этом руководитель ведомства Игорь Майданов подчеркнул, что в первом квартале отмечалась позитивная динамика на вторичном рынке жилой недвижимости — прирост из месяца в месяц наблюдался в среднем на треть.

«Квартальные результаты все еще уступают показателям прошлых лет, но здесь важно отметить влияние активного 2021 года и последующий рост востребованности готового жилья в январе-марте 2022 года», — пояснил Майданов.