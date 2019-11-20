Продажи водки упали в октябре

По данным издания, в прошлом месяце продажи водки составили шесть миллионов декалитров, снизившись на 2%. В свою очередь объемы продаж коньяка увеличились до 999,4 тысяч декалитров (прирост на 3,9%). Также положительная динамика зафиксирована с винами (четыре миллиона декалитров) и шампанским (932,6 тысяч декалитров).