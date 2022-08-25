Продажи туров с кешбэком на осень и зиму стартовали в России. В рамках акции их можно купить до 10 сентября, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Ее слова процитировал ТАСС.

В такую поездку можно отправиться с 1 октября до 25 декабря 2022 года. Государство вернет 20% от стоимости тура, максимум — 20 тысяч рублей. Туристический продукт необходимо оплатить картой «Мир».

«У путешествий осенью, в межсезонье, есть свои преимущества — выбор отелей больше, популярные туристические места менее загружены — можно более гибко и дешевле планировать свой отдых, а с кешбэком — отправиться в путешествие с двойной выгодой», — рассказала Догузова.

Она предложила россиянам заказать круиз по Волге или отправиться в санаторий, а также посетить исторические места России. Кроме того, в ноябре во многих регионах России начинается горнолыжный сезон.

Ростуризм прогнозирует, что воспользоваться предложением с кешбэком смогут не менее 600 тысяч человек. На возврат средств россиянам выделено три миллиарда рублей.