Общество 03 сентября 2022, 03:09 Поделиться Telegram

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Viber Продажи товаров для сада и дачи вдвое выросли среди россиян «ВсеИнструменты.ру»: продажи товаров для сада и дачи выросли в два раза в России Pxhere.com

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Россияне стали чаще покупать товары для сада и дачи. Продажи увеличились почти в два раза, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

В компании сравнили спрос в августе с показателями 2021 года. Как оказалось, продажи товаров для дачи выросли в стране на 91%.

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«Мотоблоки россияне стали покупать больше на 133%, высоторезы — на 92%, воздуходувки — на 72%, мотопомпы — на 76%, триммеры — на 68%, культиваторы — на 58%, газонокосилки — на 53%, бензоинструмент — на 47%, аэраторы — на 46%, аккумуляторную технику — на 34%, уборочную технику — на 18%», — рассказал в компании.

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Также среди россиян растет интерес к выращиванию овощей, зелени, ягод и фруктов. Как отмечается, люди готовы к увеличению посевных площадей. Дачники покупают механизированных помощников, поскольку сельскохозяйственная обработка больших участков требует серьезных трудозатрат. Спрос, как указано, вырос именно на механизированных помощников.

В региональном разрезе больше всего спрос вырос на товары для сада и дома в Новосибирске (+212%). По темпам прироста продаж в лидерах также оказались Екатеринбург (+119%) и Санкт-Петербург (+115%).

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