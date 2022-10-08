Продажи сухпайка и тушенки выросли в России | 360°

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Продажи сухпайка и тушенки выросли в России

ОФД «Такском»: в России снизился спрос на лапшу и консервы

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В России выросли продажи сухого пайка и тушенки. Спрос на лапшу быстрого приготовления и консервы, наоборот, снизился. Об сообщили в RT со ссылкой на аналитиков ОФД «Такском».

Анализ данных провели в период с 21 сентября по 5 октября 2022 года и сравнили полученные результаты с аналогичным периодом 2021 года. Выяснилось, что продажи сухпайка выросли на 81%, а тушенки — на 34%. При этом спрос на лапшу быстрого приготовления и консервы, наоборот, снизился на 19% и 27% соответственно.

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При этом средние цены на все исследуемые категории товаров выросли. Так, средняя цена сухого пайка составила 1198 рублей, тушенки — 170 рублей, лапши — 58, консервы в среднем стоят 209 рублей.

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Всего проанализировали более 41 миллиарда кассовых чеков.

Ранее президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев сообщил, что в России подорожает водка. Причина заключается в повышении акцизов и инфляция.

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