Продажи шахмат в России выросли почти на 50% после выхода сериала «Ход королевы»
По информации аналитиков, в ноябре продажи шахмат увеличились в 1,5 раза, что в денежном плане составило 48%. Онлайн настольную игру покупали чаще на 12%, пишет ТАСС. При этом основной рост продаж наблюдался офлайн. Рост составил в деньгах 166%.
Больше всего шахмат было продано в Москве и Санкт-Петербурге. В этих городах продажи выросли в два и 1,5 раза соответственно. Также настольную игру часто приобретали в Краснодаре и Нижнем Новгороде, где рост достиг 90%. В восемь раз продажи увеличились в Махачкале.
Один из самых дорогих шахматных наборов был куплен в ноябре в Москве. За него покупатель выложил 1,4 миллиона рублей. Такой резкий интерес к шахматам специалисты объясняют выходом сериала «Ход королевы». Релиз картины состоялся в конце октября. Во всем мире сериал посмотрели уже более 62 миллионов зрителей.