Продажи российской косметики выросли в 30 раз в период с января по май 2022 года по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Сбермаркет».

Речь идет о продукции таких российских брендов как Divage, «Я самая», Librederm, Natura Siberica, OLLIN Professional, «Рецепты бабушки Агафьи» и «Невская косметика». Чаще всего пользователи маркетплейса заказывали кремы и маски для лица, ватные диски, туши для ресниц, крем-мыло, скрабы для тела и гели для бровей, отметила радиостанция «Говорит Москва».