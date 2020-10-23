Продажи российских интернет-магазинов выросли почти на 20% в пандемию

По информации аналитиков, с конца февраля по октябрь текущего года больше всего в сегменте онлайн-ретейла вырос спрос на бытовую технику и электронику — на 82%. Помимо прочего, увеличилось число покупок автотоваров (54%), косметики (48%), книг и канцтоваров (37%), а также товаров для животных (34%).

Генеральный директор RetailCRM Дмитрий Бороздин подчеркнул, что в настоящий момент в сфере электронной коммерции наблюдается планомерный рост.

«Отчасти это связано с наступлением такого активного для сегмента сезона, как осень, когда начинается учебный год, проходят распродажи „черной пятницы“, люди готовятся к новогодним праздникам. С другой стороны, это реакция на новый, постковидный рынок», — пояснил специалист.

Он обратил внимание на изменение стандартов потребления. Теперь процесс покупки онлайн стал еще выгоднее, удобнее и быстрее.