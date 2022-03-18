Продажи презервативов в России выросли на 17% по сравнению с мартом прошлого года

С 28 февраля по 6 марта продажи презервативов в аптеках выросли в сравнении с этим же периодом 2021 года на 17%, до 540,7 тысяч упаковок. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные исследовательской DSM Group.

Россияне скупают преимущественно импортируемые средства личной гигиены в ожидании дальнейшего роста цен в магазинах. По информации представителей сети аптек «36,6», продажи презервативов увеличились почти на 26% по сравнению с другими неделями, написал сайт kp.ru.

Ранее Минпромторг РФ заявил, что в стране не ожидается дефицита средств личной гигиены, а также подгузников. Россиян заверили, что необходимое сырье для выпуска этой продукции в стране есть.