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    20 августа 2021, 03:24

    Продажи повседневных товаров впервые выросли после пандемии

    Дарья Бунякова

    Продажи повседневных товаров впервые пошли вверх после падения во время пандемии. Цифры выросли на 5,3%, что позволило вернуть показатели на допандемийный уровень.

    Продажи повседневных товаров впервые выросли после пандемии

    Продажи товаров повседневного спроса увеличились во втором квартале 2021 года, сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные NielsenIQ. Компания учитывала продажи продовольственной и непродовольственной продукции в разных магазинах. Для изучения брали торговые точки в городах с населением более 10 тысяч человек.

    Во втором квартале 2021 года реализация повседневных товаров была всего на 0,2% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Повышение значений позволило продажам вернуться к допандемийному уровню.

    Директор по работе с ритейлерами «NielsenIQ Россия» Константин Локтев отметил, что в начале пандемии многие россияне стали делать запасы продуктов. Потом траты пришлось снизить из-за уменьшения доходов. В итоге с апреля 2020 года по март 2021-го месячная динамика продаж была негативной. Она начала выходить в плюс лишь с апреля.