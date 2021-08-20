Продажи повседневных товаров впервые выросли после пандемии

Продажи повседневных товаров впервые пошли вверх после падения во время пандемии. Цифры выросли на 5,3%, что позволило вернуть показатели на допандемийный уровень.

Продажи товаров повседневного спроса увеличились во втором квартале 2021 года, сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные NielsenIQ. Компания учитывала продажи продовольственной и непродовольственной продукции в разных магазинах. Для изучения брали торговые точки в городах с населением более 10 тысяч человек.

Во втором квартале 2021 года реализация повседневных товаров была всего на 0,2% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Повышение значений позволило продажам вернуться к допандемийному уровню.

Директор по работе с ритейлерами «NielsenIQ Россия» Константин Локтев отметил, что в начале пандемии многие россияне стали делать запасы продуктов. Потом траты пришлось снизить из-за уменьшения доходов. В итоге с апреля 2020 года по март 2021-го месячная динамика продаж была негативной. Она начала выходить в плюс лишь с апреля.