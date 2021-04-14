Продажи подержанных смартфонов выросли с начала года на 20%

В целях экономии россияне стали активнее проявлять интерес к подержанным гаджетам. Так, продажи подержанных смартфонов в I квартале 2021 года выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Такие данные следуют из исследования компании «Авито», сообщила газета «Известия». По мнению экспертов, покупатели стали более внимательно относиться к вещам и своему бюджету, предпочитая покупать товары по выгодной цене. Еще одним драйвером роста продаж стало развитие профессиональной доставки между частными лицами.

Наибольшей популярностью пользовались подержанные смартфоны IPhone (48% продаж), следует из данных исследования «Авито». Также пользователи сервиса приобретали Samsung (17%) и Xiaomi (12%). Смартфоны других брендов купили 23% пользователей.

При этом в исследовательской компании GfK рассказали о падении продаж новых смартфонов в I квартале 2021 года на 11–14%. Эту информацию подтвердили в розничных сетях МТС, «Мегафона» и «Связного».

Пользователи iPhone с цветными корпусами в марте пожаловались на облезающую краску. С такими проблемами столкнулись владельцы последней, 12-й модели, а также гаджетов 11-й серии и SE 2. Претензии от владельцев iPhone, потерявших товарный вид, компания Apple не принимает, так как считает, что косметический дефект не влияет на работу самого гаджета.