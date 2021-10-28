Продажи новостроек увеличились в России почти на 30%

Продажи новостроек в 2021 году выросли в России почти на 30%. Всего на покупку квартир было заключено 632 тысячи договоров долевого участия (ДДУ). Об этом сообщила пресс-служба Росреестра.

«С января по сентябрь 2021 года положительную динамику показывает и количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве. Этот показатель составил почти 632 тысячи, продемонстрировав рост на 29%», — отметили в ведомстве.

Как уточнили в Росреестре, за аналогичный период 2020 года было составлено 489 тысяч договоров. В этом году больше всего бумаг подписали в Москве — 100,5 тысячи. На втором месте оказалось Подмосковье (86.7 тысячи), а затем последовали Петербург (55,2 тысячи), Краснодарский край (43,7 тысячи) и Новосибирская область (22,9 тысячи).

По словам экспертов и участников рынка, рост продаж новостроек объясняется действием льготной ипотеки. В больших городах программой фактически можно было воспользоваться в первой половине года, отметили «Ведомости». С весны 2020 года жилье по льготной ипотеке можно было приобрести под 6,5% годовых, а в июле 2021-го ставка увеличилась до 7%.