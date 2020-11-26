Продажи новогодних товаров упали в России из-за коронавируса

Продажи искусственных елок в натуральном выражении упали на 35% по сравнению с прошлым годом. Этот традиционный праздничный атрибут в среднем подорожал на 14%. Объем продаж мишуры снизился на 28%, а подорожание новогоднего украшения составило 13%. Упаковка мишуры в среднем сейчас стоит 105 рублей.

Елочные игрушки в конце этого года покупают реже на 10%, а средний чек вырос на 18%, до 177 рублей за штуку. Не обошла стороной эта тенденция и мандарины. Новогоднего лакомства продают сейчас меньше на 15%, а цена на фрукты выросла на 20%.

Аналитики связывают падение продаж новогодних товаров с общим напряжением из-за пандемии коронавируса. В сложившейся ситуации россияне совершают меньше импульсных покупок.

Из-за ухудшения эпидемической ситуации в некоторых российских регионах ввели ограничения, которые коснутся празднования Нового года. В Москве не будет массовых гуляний. Столичным кафе и ресторанам запретили работать в праздничную ночь.