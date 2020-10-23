Компания «Главстрой» в 5 раз увеличила продажи недвижимости в Москве за третий квартал

Компания «Главстрой» отметила пятикратное увеличение объема продаж недвижимости в Москве по итогам третьего квартала этого года. Это более 21,5 тысячи квадратных метров в сегменте бизнес- и премиум-класса.

Компания в 5,3 раза увеличила показатели прошлого квартала и в 2,5 раза — аналогичного периода 2019 года. Сегодня в продаже находится 12 жилых корпусов более чем чем 2,5 тысячи квартир.

Сейчас компания «Главстрой» демонстрирует и рост количества договоров долевого участия. Так, в третьем квартале этого года их количество увеличилось в пять раз по сравнению с показателями предыдущего квартала.

Если говорить о количестве сделок, то объем в 2,2 раза превысил прошлогодние показатели третьего квартала. Проекты компании демонстрируют стабильный рост стоимости.

Так, с момента старта продаж цена за квадратный метр в жилом комплексе «Береговой» возросла на 90%, а в Balance — более чем на 60%.

В третьем квартале самыми востребованными планировочными решениями в комплексе «Береговой» оказались двухкомнатные и трехкомнатные квартиры с панорамным остеклением.

Архитектура продумана с акцентом на квартиры с живописными видами, поэтому в «Береговом» их большинство. И частично они обладают уникальными видовыми характеристиками.

В комплексе Balance наибольшей популярностью пользовались двухкомнатные квартиры, которые включают в себя просторную кухню-гостиную и две спальни.

Повышение спроса

В московских проектах «Главстроя» уже наблюдается и уверенное увеличение спроса на двухкомнатные квартиры площадью от 55 квадратных метров с обязательным наличием кухни-гостиной.

Объем продаж такого вида квартир в три раза превысил прошлогодний. При этом, по данным аналитиков компании, наличие мастер-спальни обязательно для 68% покупателей проектов «Главстроя», гардеробной — для 60%, а больших или панорамных окон — более чем для 75%.

Тренд московских проектов высокого ценового сегмента — обязательное наличие собственного парка на территории или водоема в шаговой доступности.

Проекты с расширенной концепцией озеленения и благоустройства пользовались спросом у покупателей и ранее. Но в этом году ситуация с самоизоляцией показала, что парковая инфраструктура рядом с домом высоко востребована.

Виды и инфраструктура

У покупателей пользуются спросом панорамные окна и террасы с видом на зеленый ландшафт и водоемы, обособленные зоны для прогулок и занятия спортом, а также расположенные поблизости парки и набережные.

Такие жилые проекты имеет высокую инвестиционную привлекательность. Цена на эту недвижимость может вырасти в цене с момента начала строительства на 60-70%.

Порядка 40% опрошенных покупателей выбирают проекты с уникальной парковой концепцией. Стоит отметить, что год назад наличие парка или набережной, интегрированных в концепцию проекта, только для четверти покупателей являлось обязательным элементом будущего дома.

Парк жилого комплекса Balance входит в топ самых масштабных парковых проектов. Его площадь составляет более 20% от общей территории квартала.

Объем текущего строительства «Главстроя» в Москве составляет 592 тысячи квадратных метров, что вдвое превышает показатель третего квартала прошлого года. Компания демонстрирует стабильный рост, предлагая покупателям качественный продукт в лучших локациях Москвы.

Сейчас «Главстрой» строит жилые комплексы Balance и «Береговой». Оба объекта входят в топ-5 крупнейших проектов комплексного развития территории в Москве.