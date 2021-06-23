Продажи мороженого, напитков и кондиционеров выросли в России из-за жары

С начала июня продажи вентиляторов в Москве увеличились более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом мая. В шесть раз год к году выросли продажи настенных кондиционеров и сплит-систем. Еще примерно на четверть подскочили продажи напитков, почти в два раза — мороженого. Об этом написала газета «Известия».

С 19 по 22 июня продажи мороженого в онлайн-гипермаркете «Vprok.ru Перекресток» выросли на 41,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели. Тоник и квас стали покупать больше на 44%, воду — на 34%, нектары и соки — на 16,4%.

«Популярностью пользуются и домашние мини-машины для мороженого. Россияне подготовились к летнему периоду и активно покупали такие товары еще в мае. Спрос на них вырос за период в два раза», — заявили в «AliExpress Россия».

Чаще всего покупатели выбирают полуавтоматические мороженицы, которые могут делать джелато и пломбир.

С 1 по 20 июня объем продаж вентиляторов вырос на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в 2,2 раза по сравнению с этим же периодом в конце весны. Об этом изданию сообщили аналитики ресурса «Чек Индекс».

По данным аналитиков «AliExpress Россия», увеличился интерес и к компактным кондиционерам-охладителям воздуха. Они работают днем, но и ночью в режиме ночной лампы и могут охладить комнату. Спрос на данные товары в период с 11 по 20 июня вырос в 1,7 раза по сравнению с периодом с 1 по 10 июня.

За последние две недели в шесть раз выросли продажи настенных кондиционеров и сплит-систем, в четыре раза — ледогенераторов, а также в три раза — жалюзи, рассказали в Ozon.