Продажи масок и антисептиков подскочили в России

По данным специалистов, спрос на средства защиты от инфекции начал расти после постепенного снижения продаж с весны 2020 года. С апреля по июль продажи антисептиков снизились в семь раз, а масок — в девять раз.

Жители Москвы стали покупать антисептиков на 15% больше, а спрос на маски в столице вырос на 141%. В Санкт-Петербурге СИЗ стали популярнее в разы: продажи антисептиков выросли на 81%, а защитных масок — на 372%.

Ранее вирусолог Александр Лукашев рассказал, когда в России отменят масочный режим. Он заявил, что россияне смогут снять СИЗ не раньше января 2021 года, так как коронавирус пока продолжает циркулировать на территории страны. По словам вирусолога, чем больше будет иммунная прослойка, тем менее строгие ограничения понадобятся. Ситуация кардинально изменится, когда в широкий оборот введут вакцину от 2019-nCoV.