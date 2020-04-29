Продажи легковых автомобилей в России упадут почти на треть

В прошлом году на российском рынке продано 1,63 миллиона новых легковых машин без учета LCV (легкий коммерческий транспорт). Из них 371 тысяч были российского производства, 982 тысяч иномарок российской сборки и 278 тысяч импортных машин.

Эксперты допускают два варианта дальнейшего развития ситуации на авторынке. Если не учитывать падение цен на нефть и пандемию, то в этом году будет продано более полутора миллиона легковых авто.

При учете всех неблагоприятных факторов, таких как продление ограничений на передвижение, стабилизацию цен на нефть только к третьему кварталу, а также развитие онлайн-продаж и некоторых мер поддержки отрасли, продажи легковушек упадут на 30%. Аналитики считают последний сценарий более вероятным.