Компания «Главстрой» открывает продажи квартир в ЖК премиум-класса «Береговой»

Компания «Главстрой» 20 февраля откроет продажи квартир в жилом квартале «Береговой» на Москве-реке. Он находится в Западном административном округе, в историческом районе Филевский парк. Покупателям предложат 782 квартиры.

Из них 75% квартир обладают уникальными для Москвы видами. Панорамное остекление подчеркнет виды на реку, благоустроенную набережную и динамичный центр столицы «Большой Сити».

В планировках предусмотрели исключительно функциональные пространства с акцентом на удобстве, свободе и удовольствии. Покупатели смогут подобрать квартиры от 40 до 200 квадратных метров. Каждую из них предложат с чистовой отделкой.

Особенности «Берегового»

Спальни в квартирах «Берегового» отличаются функциональностью. Они могут выполнять разные функции: быть детскими, кабинетами для хобби и работы.

Пространство квартиры объединяет просторная кухня-гостиная. Здесь предусмотрели формат распашных планировок с комнатами по разные стороны. Есть и классический вариант с отдельной большой кухней, а также гостиной.

Отдельно можно выделить 26 пентхаусов, часть из которых обладает собственными террасами. Там установили шезлонги для отдыха, предусмотрели пространство под открытую кухню и обеденную зону. Есть места для чилаута с камином.

Проект премиум-класса

Второй этап ЖК «Береговой» — это проект премиум-класса. Концептуально он продолжает тему реки и культовых городов у воды: роскошного Лондона, иконического Манхэттена, высотного Чикаго.

«Береговой» представляет собой уникальный архитектурный комплекс из трех домов, состоящих из 30 секций высотой от восьми до 27 этажей. В этом ансамбле здания-доминанты гармонично взаимодействуют со средне- и низкоэтажными секциями, что позволило добиться самых престижных видов на Москву-реку и город, но при этом сохранить приватную атмосферу клубного комплекса премиум-класса.

Премиальный уровень проекта поддерживают материалы отделки фасадов. Сочетание анодированного алюминия и стекла придает зданиям современный, дорогой и элегантный вид.

Фактурное остекление фасадов напоминает ограненный бриллиант, а алюминий ассоциируется с белым золотом. Жилой комплекс станет украшением «Большого Сити». Дизайн внутренних пространств продолжит архитектурную концепцию комплекса. Работая над проектом, архитекторы выбрали стиль, который всегда будет стильным и актуальным, при этом подчеркнет все достоинства проекта.

Шесть социальных объектов

В рамках второго этапа ЖК «Береговой» компания «Главстрой» планирует построить шесть социальных объектов, пять из которых сформируют современный образовательный кластер. В него включат две школы — на 1,1 тысячи и 650 мест, а также три детских сада — на 50, 100 и 150 человек.

В состав второго этапа также входит поликлиника на 250 посещений со спортивным комплексом и бассейном. Это шестиэтажное здание с подземным паркингом, стилизованное под общую концепцию нового квартала.

Будет и подземный паркинг, а также создадут коммерческую инфраструктуру на первых этажах с выходом на пешеходную набережную. Разработана концепция собственного парка площадью более 2,5 гектара.