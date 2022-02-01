Продажи книг по эзотерике выросли в России на 50%

Продажи эзотерической литературы в России подскочили больше чем на 50%. Очень популярны у читателей стали книги о духовных практиках, осознанности и позитивном мышлении. На тенденцию обратили внимание в группе «Эксмо-АСТ». По мнению специалистов, на такой выбор для чтения повлияла пандемия.

По данным издательства «Эксмо», рост продаж такой литературы составил в 2021 году более 53%. Начальник отдела религии и эзотерики «Эксмо» Мария Виноградова отметила, что людям стала интересна работа с подсознанием, кармическими задачами и поиском ресурса, сообщил «Коммерсант».

По ее мнению, эзотерика становится все популярнее, потому что появились актуальные адаптации древних духовных учений и философий. Они более доступные и понятные. Плюс в этой нише много спикеров, коучей, авторов.

На онлайн-маркетплейсах в лидерах по продажам — книги о картах Таро. Вместе с тем продажи религиозных книг, наоборот, падают. Сервисы электронных книг также заметили повышенный спрос на книги о медитации и позитивном мышлении. С лета рост составил 30%, отметил гендиректор Bookmate Андрей Баев.

В «Читай-городе» предположили, что внимание к эзотерическим книгам можно объяснить тем, что люди живут в непростое время — уже два года мир борется с пандемией коронавируса.

В «Литресе» напомнили, что всплеск интереса к иррациональному произошел в XVIII веке в Англии. Из-за научно-технического прогресса возник готический роман. С его помощью читатели уходили от рутины. В сервисе уверены, что интерес к таким книгам в будущем продолжит расти.