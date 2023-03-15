15 марта 2023, 09:23
Продажи китайских внедорожников Tank стартовали в России
Бренд Tank заявил о начале продажи китайских премиальных внедорожников в России
Китайские премиальные внедорожников Tank 300 пришли на российский авторынок. Машину можно приобрести онлайн или в официальных дилерских центрах. Об этом сообщили в компании.
«В России начались продажи Tank 300 — первой модели в линейке премиальных внедорожников от концерна Great Wall Motor», — уточнили в сообщении.
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В компании назвали стоимость автоновинок. В зависимости от комплектации вилка цен иномарки составляет от 3,6 до четырех миллионов рублей.
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В середине весны стартует прием заказов на большой рамный внедорожник Tank 500 за пять миллионов рублей. Он обладает бензиновым двигателем твин-турбо V6.
Дилерская сеть китайского бренда охватит большинство крупных российских городов. Центры Tank откроют в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Казани, Новосибирске и других.
Цена внедорожника Tank 500 стала известна еще в феврале. На машину действует гарантия на пять лет или 150 тысяч километров.
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