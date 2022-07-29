Продажи китайских телевизоров в России выросли на 95%

Продажи телевизоров китайских брендов в России выросли в июле 2022 года на 95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило АБН.

На маркетплейсе Ozon наиболее популярна китайская техника марок Haier, Fusion, Harper и Xiaomi. При этом отмечается, что из-за отказа производителей поставлять продукцию в РФ, найти технику других популярных среди россиян брендов, например, южнокорейских LG, Samsung или японского бренда Sony — уже затруднительно.