Продажи китайских автомобилей резко выросли в России

Россияне все чаще покупают китайские автомобили, а цены на эти машины приятно удивляют. Об этом ИА НСН рассказал автоэксперт Вячеслав Лысаков.

По его словам, продажи машин из Китая выросли почти на 100%, а качество этих машин тоже заметно улучшилось. Теперь китайские машины по некоторым показателям даже превосходят мировой автопром.

«Если Китай не отвернется от пустого российского рынка, где нет конкурентов, и также поступит Южная Корея, а мы уберем определенные сложности, созданные для импорта, в частности, завышенная пошлина, то мы сможем закрыть автомобильный рынок», — сказал Лысаков.