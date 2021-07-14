Продажи камер видеонаблюдения и ТВ-приставок выросли в розничной сети Tele2

В розничных магазинах Tele2 вырос спрос на видеокамеры и системы видеонаблюдения для «умного дома». За первые полгода 2021-го продажи видеооборудования в фирменной рознице мобильного оператора выросли в четыре раза год к году. Также покупатели стали приобретать больше развлекательных цифровых продуктов. Продажи ТВ-приставок с начала года выросли в 8,5 раза.

Источник фото: пресс-служба компании Tele2

В фирменных магазинах Tele2 спрос на системы видеонаблюдения растет каждый месяц. Чаще всего клиенты покупают камеры для обеспечения безопасности. За первые полгода 2021-го продажи видеооборудования увеличились в четыре раза по сравнению с тем же периодом за прошлый год.

Клиенты покупают камеры, чтобы быть уверенными в безопасности детей, когда взрослых нет рядом, а также быть спокойными за старшее поколение. Также устройства используют для охраны помещений и офисов. Камеры видеонаблюдения просты в настройке и управлении. Они не нуждаются в дополнительном программном обеспечении. Самое удобное — камеры интегрированы в систему «умный дом» от «Ростелекома».

Больше всего клиентов приобрели модель IP-камеры «Ростелекома» IPC8232SWC-WE FHD. Порядка 90% покупателей выбрали именно ее. Она подключается по Wi-Fi, записывает видео в формате Full HD. Благодаря качеству съемки изображение легко увеличить, чтобы рассмотреть мельчайшие детали.

Источник фото: пресс-служба компании Tele2

В камере есть встроенный датчик движения. Если он фиксирует внештатные ситуации, то мгновенно отправляет push-уведомление или SMS пользователю. Инфракрасная подсветка позволяет снимать видео даже ночью. В комплект входит все, что нужно для съемки, — камера и сервис облачного хранения видеозаписей. Каждый справится с установкой системы видеонаблюдения. Для управления понадобится лишь ваш смартфон, на который нужно будет установить приложение или создать личный web-кабинет.

Также в фирменных салонах связи Tele2 клиенты стали чаще приобретать системы для IPTV Wink («Ростелеком»). За первые полгода 2021-го продажи ТВ-приставок выросли в 8,5 раза год к году.

Самой популярной моделью у клиентов стала приставка нового поколения Wink+ (Sercomm STB 122A Android). Это устройство позволяет расширить возможности обычного телевизора. Благодаря модулю Wi-Fi Wink+ у вас появится доступ к мультимедийному контенту везде, где есть интернет. ТВ-приставка поддерживает голосовое управление — c помощью голосового ассистента «Маруся» от Mail.ru Group. Модель воспроизводит видео в форматах HD и 4K (Ultra HD). С помощью приставки можно получить доступ к различным сервисам: YouTube, облачным играм, аудиокнигам, караоке. Это стало возможным благодаря встроенному магазину приложений.

Источник фото: пресс-служба компании Tele2

Также часто клиенты салонов связи оператора покупают игровые приставки и умные гаджеты: smart-часы, трекеры, портативные умные колонки.

«Tele2 давно вышла за рамки привычного восприятия оператора связи — в нашей розничной сети мы предлагаем клиентам IP-камеры, ТВ-приставки, умные колонки, другое цифровое оборудование для дома и офиса. Помимо этого, мы обустраиваем в фирменных магазинах зоны умных устройств. Эксперты компании показывают, как клиенты могут легко использовать smart-гаджеты для цифрового образа жизни. Динамика роста спроса на такое оборудование доказывает, что мы движемся в правильном направлении — понимаем потребности клиентов, предлагаем полезные продукты и услуги», — отметил Денис Голещихин, директор «Tele2 Ретейл».