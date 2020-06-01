Продажи ювелирных изделий обвалились в России за период пандемии
В России с марта по май продажи ювелирных украшений снизились на 50% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщил портал News.ru.
Геммолог Анастасия Кокурина заметила, что отечественный рынок драгоценных камней и металлов переполнен производителями низкопробной продукции. По ее словам, как правило, маленькие мастерские представляют качественный товар, но у них нет крупных рекламных контрактов.
Специалист пояснила, что во время кризиса клиент начинает более пристально присматриваться к покупаемым вещам.
«Человек выбирает качественные модели, пусть и более дорогие. Этим можно объяснить обвал в продажах крупных брендов», — обратила внимание собеседница издания.