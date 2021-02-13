Продажи ювелирных изделий на День влюбленных выросли втрое

В этом году зафиксирован небывало низкий интерес россиян к Дню влюбленных. Отмечать этот праздник собираются 13% опрошенных. В 2007-м к нему готовилась половина жителей страны.

Продажи валентинок, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизились на 18%. Спрос на товары для взрослых, наоборот, вырос на 80%, ювелирных изделий — в три раза. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob, результаты которого привела газета «Известия».

В 2007 году отмечать День святого Валентина собирались 50% опрошенных россиян, в 2013 — 33%, а 2016 — 20%. Интерес к празднику уменьшается с возрастом. Среди респондентов до 24 лет намерены его отпраздновать 19%, среди тех, кто старше 45 лет — 8%.

Отмечать День влюбленных хотят 33% барменов, 23% администраторов, 18% офис-менеджеров 17% менеджеров по продажам. Наименьшую заинтересованность проявили системные администраторы и водители (по 5%), бухгалтеры, мерчандайзеры и программисты (по 6%).

Старший преподаватель Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, психолог Артем Карабанов признал, что День влюбленных не стал общенародным праздником, но и считать россиян неромантичными отказался. По его мнению, дата важна для тех, кто проводит вместе мало времени, и позволяет компенсировать упущенные возможности.

«А сейчас многие пары работают удаленно и, живя вместе, могут попросту не испытывать потребности в отдельном Дне влюбленных. Так что, возможно, падение популярности этого праздника даже можно назвать хорошим знаком», — сказал он.

По данным опроса, проведенного компанией IDF Eurasia, только 30% россиян собираются дарить подарки на День святого Валентина. Причем 41% из них не хочет тратить на них больше тысячи рублей.