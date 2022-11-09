Продажи игрушек «Тамагочи» выросли в России | 360°

Общество 09 ноября 2022, 14:00 Продажи игрушек «Тамагочи» выросли в России

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За октябрь 2022 года на маркетплейсе Wildberries было продано почти 3000 игрушек «Тамагочи» в разной комплектации. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на аналитическое агентство Moneyplace.

Если в марте наибольшим спросом пользовались игрушки с нецветным дисплеем, то с августа появляется больший интерес к игрушкам с цветным дисплеем.

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За октябрь на «Тамагочи» продавцам удалось заработать 1,5 миллиона рублей.

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«Тамагочи» — это японская игрушка в форме яйца с дисплеем. Игроку необходимо вырастить виртуального питомца, кормить и заботиться о его здоровье. В отсутствии надлежащего ухода питомец может погибнуть.