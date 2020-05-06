Продажи декоративной косметики упали в России на 80%

Эксперт объяснил, с чем связано такое сильное падение продаж.

«Закрыта вся специализированная розница, а декоративная косметика — это товар, который в меньшей степени приобретается онлайн. В большей степени он приобретался в специализированной рознице, где можно было попробовать, посмотреть разные варианты. Для этой товарной группы очень существенное влияние нанесла пандемия», — пояснил эксперт.

По словам Бобровского, категории выше среднего и люкс не продаются в обычных гипермаркетах, поэтому их продажи упали еще сильнее. Масс-маркет можно приобрести, но его продажи также понизились.

Однако женщины не станут реже красить губы из-за обязательного ношения масок, считает специалист. Он полагает, что женщины в любом случае будут стремиться к тому, чтобы оставаться собой и выглядеть хорошо.