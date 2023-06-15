Общество 15 июня 2023, 13:34 Продажи брендов «Сделано в Москве» выросли на 26% Заммэра Москвы Сергунина: продажи брендов «Сделано в Москве» выросли на 26% Сайт мэра и правительства Москвы

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Продажи локальных брендов под маркой «Сделано в Москве» выросли на 26% к маю, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Продажи участников программы «Сделано в Москве» к маю выросли на четверть — на 26 процентов. Наталья Сергунина Заместитель мэра Москвы

Программа поддержки локальных брендов «Сделано в Москве», которая открылась в столице осенью 2022 года, объединила более двух тысяч компаний. На одноименной онлайн-платформе представлено более 12 тысяч товаров в 35 категориях. Более 1,1 тысячи компаний-участниц также имеют брендированные витрины на крупнейших российских маркетплейсах.

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Благодаря активной продаже продукции на офлайн-мероприятиях, среднемесячный доход компаний, которые представили там свои товары, повысился в мае на 22%. Отраслевые форумы и городские мероприятия, такие как Московская неделя интерьера и дизайна, маркеты Московской недели моды, оптовая ярмарка «Текстильлегпром», Geek Picnic, фестивали «Московская весна» и «Пасхальный дар», стали отличной возможностью привлечь новых клиентов и познакомить большую аудиторию с продукцией локальных брендов.

По словам Сергуниной, представители других регионов высоко оценили московский опыт. В рамках Петербургского международного экономического форума Москва подписала соглашения о сотрудничестве с Кировской областью и Республикой Коми, где реализуют аналогичную программу по продвижению местных брендов.

За рубежом московские товары начали продвигать под брендом Made in Moscow. Более полутора тысяч компаний представили товары на международных выставках в ЮАР, Индии, Саудовской Аравии и других странах.